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Новости Липецка

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Липецк прощается с заслуженным артистом Сергеем Бельским

Липецк прощается с заслуженным артистом Сергеем Бельским

За 20 лет в Липецком театре Сергей Бельский сыграл более 50 ролей, среди которых Лопахин в «Вишнёвом саде», Вершинин в «Трёх сёстрах», городничий в «Ревизоре».

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