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Царьград

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Джабаров: Киев отметил визит ОБСЕ ударом дронов по российским регионам

Джабаров: Киев отметил визит ОБСЕ ударом дронов по российским регионам

Первый зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров назвал режим Зеленского террористическим после атаки дронов ВСУ на Россию во время визита генсека ОБСЕ.

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