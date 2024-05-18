Украина просит помощи США в нанесении ударов по территории России, — Wall Street Journal

Киев на фоне успехов армии России просит Вашингтон снять ограничения на применения оружия США и определить цели на территории РФ, по которым ВСУ могут наносить удары, пишет WSJ со ссылкой на американских чиновников.
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