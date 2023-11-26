Что творили с русскими в Таджикистане в 90-ые? Рассказываю

igor laptev

предлагаю умным и грамотным учредить фонд для всех неравнодушных а средства из него направлять на продуманные акции по выдавливанию нечисти. молодёжь на посёлке в нетерпячке когда дадут отмашку. самим чё-то делать это уголовная статья. а так будет финансирование хотя-бы ФСБ чтоб на пульсе были и правильно направляли. раз у властей не хватает ресурсов остановить прекратить беспредел