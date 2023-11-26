Вы хоть единожды слышали о подобном? Уверен, что большинство – никогда либо совсем вскользь, потому что эта информация тщательно скрывается.
Что творили с русскими в Таджикистане в 90-ые? Рассказываю
Комментарии
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igor laptev
предлагаю умным и грамотным учредить фонд для всех неравнодушных а средства из него направлять на продуманные акции по выдавливанию нечисти. молодёжь на посёлке в нетерпячке когда дадут отмашку. самим чё-то делать это уголовная статья. а так будет финансирование хотя-бы ФСБ чтоб на пульсе были и правильно направляли. раз у властей не хватает ресурсов остановить прекратить беспредел
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11 час.
НR
Надежда Rudi
Нам не разрешат их выгонять и создавать Фонд. Сами полицейские перед ними бисер сыплют! Наоборот нас закроют! Непонятная система гуманизма перед теми, кто нас расстреливал насильничал!
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11 час.
Mark Kapustin
Пользуйся на здоровье.
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9 час.
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