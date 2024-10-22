Политнавигатор С приходом дождей находиться в Курской области, где нет чёткой линии фронта, для ВСУ становится гораздо опасней, поскольку теряется возможность манёвра по полевым дорогам, а асфальт под полным огневым контролем.
ВСУшник с Курщины: Наших здесь в плен не берут
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Александр Николаевич
Одновременно нужно уведомлять ООН, что с крыльца посольств таких то стран "уже втрой день" не убираются смердящие трупы наемников...
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6 час.
Сергей Кочегаров
Конечно, жители островной Шри-Ланки ошиблись, это точно. Хотели переплыть в Индию (там недалеко), ветер попутал, попали на Украину (это чуть дальше). Этих папуасов (сингалов) надо отпустить — вернуть луки, стрелы, чтоб было чем на слонов и ящериц охотиться. А в посольства стран, граждане которых приехали в украинский "Инлегион" направить список деревянных ящиков с указанием их стоимости (прайс-лист) и небольшим описанием (строганые, не строганые, оцинкованные) дабы покупали и отправляли своих по домам. Не будут покупать ящики — свезти ошмётки авантюристов на территорию посольств пусть впитывают запахи отечества. Кто скажет, что это не гуманно, пусть вспомнит - их никто к нам не звал, а кто с мечом к нам придёт… ну не дарить же хороший деревянный товар всем подряд. У нас теперь тоже капитализм.
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6 час.
Гость Гатапонта
Наёмников, только уничтожать. Весь мир должен знать, что твари поехавшие воевать против России, будут обязательно уничтожены. А то, они видимо запомнили, как с Азовстали все враги были любезно отпущены,а позже опять пошли воевать с нами.
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3 час.
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