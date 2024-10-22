ВСУшник с Курщины: Наших здесь в плен не берут

Сергей Кочегаров

Конечно, жители островной Шри-Ланки ошиблись, это точно. Хотели переплыть в Индию (там недалеко), ветер попутал, попали на Украину (это чуть дальше). Этих папуасов (сингалов) надо отпустить — вернуть луки, стрелы, чтоб было чем на слонов и ящериц охотиться. А в посольства стран, граждане которых приехали в украинский "Инлегион" направить список деревянных ящиков с указанием их стоимости (прайс-лист) и небольшим описанием (строганые, не строганые, оцинкованные) дабы покупали и отправляли своих по домам. Не будут покупать ящики — свезти ошмётки авантюристов на территорию посольств пусть впитывают запахи отечества. Кто скажет, что это не гуманно, пусть вспомнит - их никто к нам не звал, а кто с мечом к нам придёт… ну не дарить же хороший деревянный товар всем подряд. У нас теперь тоже капитализм.