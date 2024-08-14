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В Волгограде в сгоревшей квартире нашли тела двух детей

В Волгограде в сгоревшей квартире нашли тела двух детей

Сильный огонь возник после того, как загорелись вещи.В Волгограде в квартире девятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Двинская, произошло возгорание домашних вещей.

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