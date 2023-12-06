Путин поделился самым тёплым воспоминанием из детства

Президент поделился историей о материнской любви. На заседании наблюдательного совета движения детей и молодёжи «Движение первых» в Пятигорске президент РФ Владимир Путин поделился с его участниками одним детским воспоминанием.
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