Крах режима Асада в САР как симптом системы принятия решений в России

Падение режима президента Башара Асада стало самой настоящей катастрофой для сирийской государственности, а также тяжелым геополитическим поражением для стоящих за официальным Дамаском Тегерана и Москвы, которые лишились своего форпоста в Восточном Средиземноморье.
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