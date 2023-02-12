Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Георгиев отразил 42 броска «Флориды» из 45 и одержал 21-ю победу в сезоне

Александр Георгиев отразил 42 броска «Флориды» из 45 и одержал 21-ю победу в сезоне. Вратарь «Колорадо» сыграл против «Пантерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх