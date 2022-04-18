Российская газета

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Мурашко: Качество лекарств находится в приоритете, несмотря на упрощение регистрации

Мурашко рассказал, что в ближайшее время будет решен вопрос использования при регистрации лекарственного препарата данных о фармсубстанции, уже внесенной в регистрационное удостоверение других препаратов, без проведения дополнительных экспертиз.

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