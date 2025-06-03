На Крымском мосту приостановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — заявили в сообщении.