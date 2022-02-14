В Госдуме хотят запретить влюбленным россиянам радоваться и выражать свои чувства

Влюблённым россиянам необходимо запретить радоваться 14 февраля и устраивать тематические вечера. Такое мнение выразил депутат Государственной думы от партии власти Виталий Милонов, выступивший с резко негативным отношением ко Дню святого Валентина.
Влюблённым россиянам необходимо запретить радоваться 14 февраля и устраивать тематические вечера. Такое мнение выразил депутат Государственной думы от партии власти Виталий Милонов, выступивший с резко негативным отношением ко Дню святого Валентина.
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