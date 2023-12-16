«Следующая инстанция – CAS». Гендиректор ФХР – о деле Федотова

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов прокомментировал решение дисциплинарного комитета ИИХФ, который отклонил апелляцию ЦСКА и Ивана Федотова, оставив в силе дисквалификацию вратаря.
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