Эффект утопления: врач раскрыл правду о казнях смертельными инъекциями в США

Sue Ogrocki/AP/TASS В Соединенных Штатах призвали отказаться от использования смертельной инъекции при исполнении приговоров, так как этот метод нарушает конституционный запрет на жестокие наказания.
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