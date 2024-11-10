В Госдуме призвали Трампа признать Крым частью России

Будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа стоит как можно скорее признать российский статус полуострова Крым и других вошедших в состав России регионов: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.
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