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Японский истребитель F-2 впервые заметили с новой крупной малозаметной крылатой ракетой

Японский истребитель F-2 впервые заметили с новой крупной малозаметной крылатой ракетой

Японский истребитель F-2 впервые заметили с новой крупной малозаметной крылатой ракетой / © bibabibabibary / Х Хотя официально ракета пока не названа, ее размеры, компоновка и сроки появления позволяют предположить, что речь идет об авиационной версии новой противокорабельной управляемой ракеты Type 25 (25SSM).

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