Японский истребитель F-2 впервые заметили с новой крупной малозаметной крылатой ракетой / © bibabibabibary / Х Хотя официально ракета пока не названа, ее размеры, компоновка и сроки появления позволяют предположить, что речь идет об авиационной версии новой противокорабельной управляемой ракеты Type 25 (25SSM).