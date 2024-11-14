Какое состояние у попавшего в больницу Юрия Николаева: его коллеги прервали молчание Ольга ВайленкоНедавняя госпитализация народного артиста Юрия Николаева вызвала волну беспокойства среди его поклонников и коллег.
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