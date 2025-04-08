Медведев: действия США и их союзников чуть не привели к Третьей мировой войне

В какой-то момент США и их союзники решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Российской Федерацией и в то же время вести против нее войну с применением незаконных санкций, а потом и своего оружия и специалистов.
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