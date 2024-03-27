Суд отказал в апелляции рэкетирам из «банды Тамерлана»

Устроившей перестрелку на Хилокском рынке группе вымогателей оставили в силе приговор. 25 марта 2024 года Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения жалобы защитников троих членов группы, вымогавших деньги с продавцов на Хилокском рынке.
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