Чтение требует слаженной работы зрительной системы, внимания и языковых знаний. При этом взгляд читателя не движется по строке плавно: он перемещается серией быстрых скачков — саккад, между которыми происходят остановки для сбора информации, или фиксации.
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