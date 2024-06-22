Тропа войны индейцев хайда

Каноэ хайда. На таких лодках они совершали свои морские походы, ловили рыбу, охотились на моржей и китов и… на них же они и воевали! Они вырыли топор войны и пошли друг на друга; а когда краснокожий слышит о скальпах, снятых с бледнолицых, сердце его радуется.