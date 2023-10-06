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Бывший помощник Рейгана Бэндоу: США сделали шесть ошибок в отношениях с Россией

Бывший помощник Рейгана Бэндоу: США сделали шесть ошибок в отношениях с Россией

Американская сторона сделала шесть ошибок, которые обернулись ухудшением отношений с Россией. Об этом рассказал  бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative.

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