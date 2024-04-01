В России резко снизился порог для беспошлинного ввоза товаров для физических лиц

С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц, которые россияне покупают в зарубежных онлайн-магазинах, автоматически снижается с 1000 евро до 200 евро из-за окончания срока действия принятого в октябре 2023 года решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о его повышении до 1000 евро.