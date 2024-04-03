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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Мишустин о желании мести, росте доходов и прорыве в экономике: главное из отчета премьера в Госдуме

Мишустин о желании мести, росте доходов и прорыве в экономике: главное из отчета премьера в Госдуме

МОСКВА, 2 апреля, ФедералПресс. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин свой доклад в Госдуме о работе правительства за 2023 год начал с рапорта о том, что экономика РФ несмотря на санкции успешно вырвалась в пятерку мировых лидеров.

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