Мишустин о желании мести, росте доходов и прорыве в экономике: главное из отчета премьера в Госдуме

МОСКВА, 2 апреля, ФедералПресс. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин свой доклад в Госдуме о работе правительства за 2023 год начал с рапорта о том, что экономика РФ несмотря на санкции успешно вырвалась в пятерку мировых лидеров.