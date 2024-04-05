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Бобровский вышел на 40-е место в истории НХЛ по количеству шат-аутов

Бобровский вышел на 40-е место в истории НХЛ по количеству шат-аутов

Сергей Бобровский провел 43-й сухой матч в карьере в НХЛ. В ночь на 5 апреля в Оттаве прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Флориду Пантерз».

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