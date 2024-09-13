🏗 Ремонт путепровода над трассой Алушта — Ялта выполнен на 90% Восстанавливать путепровод начали в феврале этого года.
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🏗 Ремонт путепровода над трассой Алушта — Ялта выполнен на 90% Восстанавливать путепровод начали в феврале этого года.