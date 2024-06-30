Подразделения группировок «Южная» и «Центр» освободили населённые пункты Спорное и Новоалександровка - Минобороны

За прошедшие сутки подразделения группировки "Север" продолжили продвижение в Волчанске и под Липцами, одновременно нанеся поражение формированиям 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах Нескучное, Старица, Веселое, Терновая, Жовтневое, Волчанск и Липцы Харьковской области.