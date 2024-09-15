💥🎥Кадры последствий поражения ПВД боевиков ВСУ и эвакуация трехсотого, где-то на фронте🔥 #ВСУ #Прилет #ПВД #Трехсотый #Украина.
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💥🎥Кадры последствий поражения ПВД боевиков ВСУ и эвакуация трехсотого, где-то на фронте🔥 #ВСУ #Прилет #ПВД #Трехсотый #Украина.
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