Качество сна определяет не только режим, но и то, как именно вы спите.

Положение тела во время сна существенно влияет на энергетическое состояние организма и, как следствие, на качество сна.
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