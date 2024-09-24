ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин

Ослепление фарами, фото: njcar.ru С наступлением осени дни становятся заметно короче, и автомобилисты всё чаще оказываются в ситуации, когда ослепляющие световые потоки от встречных машин вызывают дискомфорт и провоцируют аварии на дороге.
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