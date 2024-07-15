В пробке перед Крымским мостом стоят почти 1,5 тыс. машин

Туристы будут ждать проезд более трёх часов.Сегодня утром Крымский мост перекрыли. Такая информация поступила общественности в 6:12 от информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.