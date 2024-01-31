Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Может обратят внимание на тварь?»: правнучка героя СССР Чкалова пожелала Москве бомбардировок

«Может обратят внимание на тварь?»: правнучка героя СССР Чкалова пожелала Москве бомбардировок

Дальняя родственница лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова поразила жителей России новой порцией откровений, когда она, едва сдерживая улыбку, мечтает о звуках ракетной тревоги над столицей бывшей Родины.

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