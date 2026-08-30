Завершить войну на Украине: Трамп хочет сосредоточиться на Китае

Эксперт расказал, почему Вашингтон меняет фокус. Администрация Дональда Трампа рассматривает урегулирование конфликта на Украине не столько как гуманитарную или дипломатическую миссию, сколько как стратегическую необходимость для перегруппировки сил.
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