Пескову неизвестно о "черных списках" артистов из-за их позиции по СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил RTVI, что ему ничего не известно о каких-либо черных списках артистов, которым запрещено выступать в России из-за их позиции по военной операции на Украине.
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