Команды ВКС и ЦВО – победители чемпионата ВС РФ по стрельбе из штатного или табельного оружия

Команды ВКС и ЦВО – победители чемпионата ВС РФ по стрельбе из штатного или табельного оружия

В течении трёх соревновательных дней чемпионата ВС РФ в двух армейских стрелковых тирах около ста военнослужащих – представителей девяти команд.

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