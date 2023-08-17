ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Западные СМИ пишут, что "русские играют не по правилам". Танки нельзя выставлять в музее, а С-500 "негуманны"

Западные СМИ пишут, что "русские играют не по правилам". Танки нельзя выставлять в музее, а С-500 "негуманны"

Не так давно я писал о том, как истерили американские пилоты из-за "опасных манёвров" их российских коллег.

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Комментарии
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Игорь
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11 час.
Игорь
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11 час.
Балу -
Когда пиндосы затаскивали в Европу своё ядерное оружие европейцы молчали... Когда пиндосы впаривали Европе своё &quot;супер-пупер&quot; никуда не годное оружие (тот же &quot;Пэтриот&quot;) европейцы молчали... И даже когда хохлодебилы таскали по всей Европе сожженный российский танк европейцы молчали... Или это всё опять другое?...
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2 час.

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