Западные СМИ пишут, что "русские играют не по правилам". Танки нельзя выставлять в музее, а С-500 "негуманны"

Балу -

Когда пиндосы затаскивали в Европу своё ядерное оружие европейцы молчали... Когда пиндосы впаривали Европе своё "супер-пупер" никуда не годное оружие (тот же "Пэтриот") европейцы молчали... И даже когда хохлодебилы таскали по всей Европе сожженный российский танк европейцы молчали... Или это всё опять другое?...