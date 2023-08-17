Западные СМИ пишут, что "русские играют не по правилам". Танки нельзя выставлять в музее, а С-500 "негуманны"
Не так давно я писал о том, как истерили американские пилоты из-за "опасных манёвров" их российских коллег.
Комментарии
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Когда пиндосы затаскивали в Европу своё ядерное оружие европейцы молчали... Когда пиндосы впаривали Европе своё "супер-пупер" никуда не годное оружие (тот же "Пэтриот") европейцы молчали... И даже когда хохлодебилы таскали по всей Европе сожженный российский танк европейцы молчали... Или это всё опять другое?...
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