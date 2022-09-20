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Стационар для Диксона. Как идёт восстановление тяжело раненого медведя?

Стационар для Диксона. Как идёт восстановление тяжело раненого медведя?

За судьбой спасенного сибирского медведя следят даже те, кто не ходит в зоопарки. Белый топтыга был тяжело ранен на полярном острове Диксон в Красноярском крае.

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