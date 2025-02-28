Последний классик с АЗЛК: конец истории

Как создавался и за что ценился на родине и за рубежом Москвич-2140, рассказано тут, тут и тут.Модификации и прототипыНа базе стандартного автомобиля делали Москвич‑21403 с ручным управлением для инвалидов.
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