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Аргументы и Факты

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Московский инновационный кластер привлёк 13,5 тыс. компаний из 86 регионов

Московский инновационный кластер привлёк 13,5 тыс. компаний из 86 регионов

Москва укрепляет технологическую связку с регионами, развивая совместные ИТ-платформы, масштабируя медицинские ИИ-решения, поддерживая инновационные проекты и делясь опытом цифровых сервисов.

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