В России выступили против увольнения учителей за фото в купальниках

В Общественной палате призвали системно работать над формированием профессиональной этики На Восточном экономическом форуме председатель комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и сохранению исторической памяти Ольга Голышенкова в интервью ТАСС высказалась о публикациях учителей в соцсетях.