В России выступили против увольнения учителей за фото в купальниках

В Общественной палате призвали системно работать над формированием профессиональной этики На Восточном экономическом форуме председатель комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и сохранению исторической памяти Ольга Голышенкова в интервью ТАСС высказалась о публикациях учителей в соцсетях.
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