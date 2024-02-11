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Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Ну, началось.... Путин должен был сказать то, другое, третье.... А, правильнее всего, ничего он не должен говорить. В...Что Путин не сказ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Думаю, слово "обижен" - неправильное. Скорее, да, раздосадован, но не тем, что не стали дружить - не маленький мальчи..."Он очень обижен!...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Ну, кое-что он все-таки понял. Но не всё, это правда."Он очень обижен!...

Что Путин не сказал Карлсону

Что Путин не сказал Карлсону

История информационной войны, как и всякая другая история, не имеет сослагательного наклонения. Однако вчерашнее интервью российского президента — это лишь битва, которых впереди будет еще много.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Ну, началось.... Путин должен был сказать то, другое, третье.... А, правильнее всего, ничего он не должен говорить. Время разговоров давно прошло. Сейчас надо не говорить, а делать!
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