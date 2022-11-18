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В Киргизии назвали временными проблемы с обслуживанием карт «Мир»

Проблемы с обслуживанием киргизскими банками карт российской платежной системы «Мир» являются временными, стороны пытаются уладить этот вопрос, рассказала посол Кыргызской Республики в России Гульнара-Клара Самат, чьи слова приводит РИА Новости.

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