Экспемошенрт назвал два способа обмана покупателей в магазинах

Обман покупателей остается актуальной проблемой, несмотря на развитие технологий и общества. В интервью агентству "Прайм" Вадим Ковригин, заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ, отметил, что современные методы обмана стали более сложными, но не исчезли.
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