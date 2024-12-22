Экспемошенрт назвал два способа обмана покупателей в магазинах

Обман покупателей остается актуальной проблемой, несмотря на развитие технологий и общества. В интервью агентству "Прайм" Вадим Ковригин, заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ, отметил, что современные методы обмана стали более сложными, но не исчезли.