Чернышенко: новую модель образования внедрят в вузах в 2026 году

Российские вузы перейдут на новую систему образования и поменяют правила приема в 2026 году. Как сообщил ТАСС, об этом на заседании профильного комитета Госдумы объявил кандидат на пост вице-премьера России Дмитрий Чернышенко.
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