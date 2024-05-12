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Чернышенко: новую модель образования внедрят в вузах в 2026 году

Чернышенко: новую модель образования внедрят в вузах в 2026 году

Российские вузы перейдут на новую систему образования и поменяют правила приема в 2026 году. Как сообщил ТАСС, об этом на заседании профильного комитета Госдумы объявил кандидат на пост вице-премьера России Дмитрий Чернышенко.

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