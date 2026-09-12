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Суммы отрезали от железной дороги: поезда дальше Конотопа не пойдут

Суммы отрезали от железной дороги: поезда дальше Конотопа не пойдут

Из-за возросшей интенсивности ударов по железнодорожной инфраструктуре в Сумской области "Украинская железная дорога" временно сократила маршруты — поезда будут курсировать до станции Конотоп.

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