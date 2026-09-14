❗️ СК будет расследовать атаку ВСУ на Севастополь, в результате которой пострадали два человека Из-за атаки украинских беспилотников в городе пострадали два мирных жителя.
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