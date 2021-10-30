Энергетический удар РФ: Москва прекращает поставки антрацита на Украину (Главред, Украина)

С 1 ноября 2021 года Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля на Украину. Как сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус в Telegram, ситуация похожа на события 2014 года.
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