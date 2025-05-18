Лидеры европейских стран попытаются саботировать процесс мирного урегулирования на Украине через главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил аналитик венгерского исследовательского института «Центр фундаментальных прав» Золтан Кошкович.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии