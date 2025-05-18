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Эксперт Кошкович: Европа будет саботировать мирный процесс через Зеленского

Эксперт Кошкович: Европа будет саботировать мирный процесс через Зеленского

Лидеры европейских стран попытаются саботировать процесс мирного урегулирования на Украине через главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил аналитик венгерского исследовательского института «Центр фундаментальных прав» Золтан Кошкович.

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