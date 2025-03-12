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В Краматорске уничтожен склад дронов, который ВСУ скрывали в похоронной конторе: опубликованы кадры

В Краматорске уничтожен склад дронов, который ВСУ скрывали в похоронной конторе: опубликованы кадры

Город Краматорск на севере ДНР пока находится под контролем ВСУ и используется как логистический центр для украинской группировки в Донбассе.

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