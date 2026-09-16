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ИА Регнум

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Не «сгорают»: юрист Яковлева сообщила, куда деваются накопленные за год отпускные

Не «сгорают»: юрист Яковлева сообщила, куда деваются накопленные за год отпускные

Накопленные дни отпуска можно присоединить к отдыху на следующий год, но «сгореть» они не могут. Об этом в среду, 16 сентября, в беседе с ИА Регнум рассказала юрист, специалист по трудовому праву Валентина Яковлева.

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